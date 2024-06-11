На Южном Урале стартовала профориентационная смена «PROбудущее»

Школьники на каникулах изучают профессии в загородном лагере

В одном из детских лагерей региона стартовала единственная в этом году профориентационная смена «PROбудущее». В течение двух недель подростки из Челябинской области знакомятся с профессиями, чтобы понять, кем они хотят стать.

В проекте принимают участие ученики 8-х и 10-х классов. В течение смены они встретятся с представителями вузов и колледжей. Подключился и один из потенциальных работодателей. Практическое погружение в профессии организовал крупный челябинский застройщик. Школьники попробовали себя в роли архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, пиарщиков, маркетологов и HR-специалистов. Работа шла на нескольких площадках.

Архитекторы и проектировщики раздали ребятам набор «строительных материалов» и предложили создать свой арт-объект. При этом использование природных материалов (ветки, шишки, листья) не возбранялось. Школьники соорудили дом с торговой точкой, жилище для белки и кикиморы, вигвам для бездомных и арфу.

«Я не могла определиться, идти в архитектуру или маркетинг. И вот после мастер-класса определилась. Пойду учиться на архитектурный», — говорит ученица челябинского лицея № 35 Дарья.

Маркетологи, пиарщики и дизайнеры приготовили примеры с креативной рекламой и предложили отгадать, что же рекламируется такими нестандартными способами. Затем одна группа школьников разрабатывала концепцию нового фестиваля: продумывала название, активности, определяла целевую аудиторию. Другая группа создавала логотип, слоган и рекламную кампанию для жилого комплекса.

С командой HR дети провели собеседование в качестве работодателя и прошли как кандидаты. А после разобрали реальные бизнес-кейсы, научились принимать управленческие решения и анализировать конфликтные ситуации в коллективе.

«Решила для себя, что хочу быть архитектором, только физику не хочу сдавать. Если что, без физики уйду в дизайнеры», — замечает школьница Алина.

Помимо профориентационных мастер-классов в детском лагере школьники участвуют в квестах, творческих лабораториях, спортивных мероприятиях и психологических тренингах.

«Для меня самое главное — дружба, которая тут складывается. Ведь этими двумя неделями все не заканчивается. Сегодня у нас работает компания „Голос“, которая организует для деток различные профессиональные пробы в строительной сфере. Тут как раз собраны дети 8-х и 10-х классов, то есть те, кому в следующем году уже надо будет делать выбор. Для нас самое главное — создать локации, где ребенок себя может попробовать. Даже если он поймет, что это не его, — это тоже здорово. Это позволит ему избежать ошибок при выборе профессии и не работать на нелюбимой работе всю жизнь», — говорит о важности такой смены главный специалист отдела комитета по делам образования Челябинска Елена Петрова.