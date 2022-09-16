На Южном Урале стартовал традиционный фестиваль СМИ

На областной слет журналистов собрались делегации из соседних регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и Республики Казахстан

В загородном клубе «Лесное поместье» в Аргаяшском районе 15 сентября стартовал ежегодный, 23-й фестиваль средств массовой информации. В программе двухдневного мероприятия — лекции от известных в журналистском сообществе спикеров, круглые столы и мастер-классы. В этом году фестиваль проходит под знаком объявленного президентом России Года сохранения нематериальных культурных ценностей народов страны и называется «Южный Урал. Хранители». Организаторы обещают насыщенную рабочую программу в сочетании с культурными мероприятиями и этнотуризмом, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На этот раз фестиваль собрал представителей практически всего медиасообщества Челябинской области и гостей из Курганской, Свердловской, Липецкой, Тюменской, Пензенской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и Республики Казахстан.

«Фестиваль СМИ Челябинской области известен далеко за пределами региона. Каждый год мы получаем множество запросов от представителей разных регионов, когда у нас следующий фестиваль и как им на него зарегистрироваться. Мы стараемся всегда совместить рабочую и культурную программу, а также обязательно планируем экскурсионный блок, чтобы знакомить гостей с разными уголками Южного Урала»,— пояснила начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова.

На фестивале участников ждет встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и настоящий диалог «без галстуков».