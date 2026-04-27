На Южном Урале стартовал прием заявок на «Бессмертный полк онлайн»

Цифровое шествие пройдет 9 мая

В Челябинской области стартовал прием заявок на акцию «Бессмертный полк онлайн». Для участия нужно разместить фото и информацию о ветеране на цифровых ресурсах, сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Подать заявку можно до 6 мая на сайте акции, в мини-приложении в соцсети «ВКонтакте», через «Одноклассники» и в «Максе». Если снимок плохого качества, его можно улучшить или сделать цветным с помощью ИИ — такая функция доступна на сайте проекта.

Организаторы также предлагают делиться историями о своих героях в социальных сетях.

Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 на сайте проекта и на экранах по всей стране.