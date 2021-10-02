На Южном Урале стартовал месяц помощи пациентам с атопическим дерматитом

Доктора Челябинского областного кожно-венерологического диспансера ждут земляков на бесплатный прием

Челябинский областной кожно-венерологический диспансер объявил месяц помощи пациентам с атопическим дерматитом и приглашает больных на бесплатный прием. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба клиники.

Одно из наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний кожи — атопический дерматит. Им болеют около 25% детей и 10% взрослых. Лечение особенно актуально с наступлением холодов, поскольку заболевание обостряется в холодное время года. Болезнь оказывает пагубное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, из-за чего отмечается резкое снижение качества жизнедеятельности.

«Атопическому дерматиту не уделяют должного внимания, некорректное лечение может замедлить наступление ремиссии и ухудшить общий состояние здоровья. При дискомфортных ощущениях не стоит откладывать поход к врачу. Месяц помощи направлен на привлечение внимания пациентов к проблеме»,— отмечает главный врач Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олег Зиганшин.

Все пациенты получат подробную консультацию врача-дерматовенеролога, который назначит необходимое обследование и лечение. Прием пройдет в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере, а также отделениях в Троицке, Чебаркуле, Златоусте и Сатке.

Единый телефон для записи на прием: 8 (800) 201-06-29.

Прием по будням с 8:00 до 15:30 по адресам:

г. Челябинск, ул. Яблочкина, 24;

г. Чебаркуль, ул. Мира, д.12;

г. Златоуст, пр. им. Гагарина, 3 линия, д.7;

г. Троицк, ул. Гагарина д. 90;

г. Сатка, 1 квартал, д. 4.

Автор: Степан Тимощук