На Южном Урале стартовал масштабный проект по профилактике социального сиротства

Его цель — снизить на 25% количество детей в детдомах

В Челябинской области началась реализация федерального проекта «Вызов», направленного на сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей. Челябинский областной центр «Семья» стал образовательным партнером проекта. Обучение уже прошли 25 специалистов системы профилактики социального сиротства, сообщили в региональном Минсоце.

В течение 2025-го и 2026 годов планируется проведение серии тренингов, семинаров и методических совещаний для руководителей и специалистов органов системы профилактики. Главная цель проекта — внедрение семьесберегающего подхода и снижение количества детей в учреждениях на 25%.

По окончании первого этапа курсов министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева вручила участникам сертификаты об окончании курсов дополнительного профессионального образования.

«Наша главная цель — помогать родителям самостоятельно воспитывать своих детей, несмотря на любые трудности, и найти выход там, где кажется, что выхода нет. Поэтому мы работаем с каждой семьей индивидуально, стараясь увидеть не только проблему, но и потенциал», — сказала Наталья Лугачева.