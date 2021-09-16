На Южном Урале стартовал 10‑й сезон Кубка «Новатэк»

Школы региона поборются за обустройство новой футбольной площадки

Школы Челябинской области соревнуются за победу в 10-м сезоне Кубка компании Новатэк. Главный приз — новая мини-футбольная площадка. Мини-футбольную площадку за победу в турнире смогут получить школы региона. За время организации игр в них приняли участие более ста тысяч южноуральских ребят. Команда нового сезона — ученики 28-й челябинской школы — рассказали журналистам Первого областного медиахолдинга, для чего претендуют на победу.

В Челябинской области стартовал десятый сезон Кубка «Новатэк». Матч на площадке 28-й челябинской школы открывает десятый, юбилейный сезон Кубка. Его девиз — «Шаг к большому футболу!». За все время в нем приняли участие больше ста тысяч южноуральских ребят.

Бомбардир Даша Ахмерова в первом тайме товарищеской игры уже оформила хет-трик. На новом поле команда 28-й школы, в составе которой блистает Даша, одерживает уверенную победу. Обыгрывают соперниц со счетом 8:3. За девять лет в Челябинской области «Новатэк-Челябинск» построил 35 таких мини-футбольных площадок.

«Здесь был просто асфальт. Мы во время игры боялись получить травмы. А теперь эту новую площадку мы выиграли», — рассказывает Даша Ахмерова.

Школа, которая выиграет Кубок «Новатэк» пять раз подряд, в подарок получит крытое мини-футбольное поле. И ученики 28-й школы уже на шаг ближе к этой цели.

«У ребят появляется замечательный стимул не просто продемонстрировать хороший результат, а еще и помочь своей образовательной организации, помочь самим себе вырасти в плане своих спортивных возможностей», — прокомментировал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Он выразил уверенность, что у российской футбольной сборной будет большое будущее при поддержке таких социально ориентированных компаний.