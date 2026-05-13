На Южном Урале старшее поколение чувствует себя красивее миллениалов

37% жителей региона не придают значения чужим изъянам

Большинство жителей Челябинской области считают, что зумеры переживают из-за внешности меньше старших поколений. 78% опрошенных уверены, что возраст влияет на восприятие красоты. 43% полагают, что молодежь беспокоится о своей внешности реже, чем их родители и бабушки с дедушками. Такими данными делятся с 1obl.ru аналитики Sokolov Beauty.

Каждый десятый челябинец видит в чужих несовершенствах привлекательную особенность, а 18% считают, что такие черты подчеркивают индивидуальность. 37% жителей региона вообще не придают значения изъянам. Люди старше 45 лет реже обращают внимание на внешность окружающих: более 30% поколения Х (45—59 лет) говорят, что проблемы с кожей собеседника никак не влияют на их восприятие. Среди зумеров таких только 23%.

При этом старшее поколение чувствует себя привлекательным чаще других. Каждый пятый (21%) не испытывает никаких комплексов. Среди зумеров довольны собой 19%, а почти четверть вообще не задумываются о том, как выглядят. Миллениалы (30—44 года) оказались самыми недовольными — привлекательными себя считают всего 15%.

Челябинцев, не удовлетворенных своей внешностью, чаще всего беспокоят черты лица (26%) и недостаток веса (22%). Возрастные изменения волнуют каждого пятого, но маскировать дефекты косметикой решаются только 9%. Большинство (27%) полагаются на уход и косметологические процедуры, а 11% вообще не стесняются своей кожи.

На уход за собой челябинцы тратят по-разному. Больше половины (51%) укладываются в 5 тысяч рублей в месяц. 11% жителей региона тратят на косметику и процедуры свыше 10 тысяч — на 3% чаще, чем в среднем по России.