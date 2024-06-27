На Южном Урале становится меньше наркозависимых

Смертей от передозировки — тоже

Более девяти тысяч южноуральцев стоят на учете с диагнозом «наркомания», но число первичных случаев выявления постоянно снижается. Так, за последние три года их стало меньше на 20%, заявил главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский.

Также уменьшилось число смертельных отравлений наркотическими веществами: если в 2021 году было 586 случаев, в 2022-м году — 561 случай, то в 2023-м году — 546 случаев. В первом квартале 2024 года было всего 94 случая.

Чаще всего, по словам Изаровского, к смерти приводит отравление метадоном.

«Метадоновая наркомания протекает тяжело и нередко приводит к смерти», — подчеркивает эксперт.

Бесплатно избавиться от зависимости помогает Челябинская областная клиническая наркологическая больница. С пациентами здесь работают не только врачи, но и медицинские психологи.