На Южном Урале спасли нескольких лебедей, оставшихся на зимовку

Птицы улетают на юг одними из последних и хорошо переносят холод

Сразу несколько лебедей, не улетевших на юг, спасли в Челябинской области. В акциях участвовали инспекторы Минэкологии, спасатели МЧС и местные жители, сообщили в пресс-службе министерства.

В Верхнем Уфалее люди принесли в ветцентр раненого лебедя с речки Уфалейки. Ветеринары достали у птицы из шеи инородный предмет и обработали рану. Птицу отпустили в естественную среду обитания.



Семью ослабленных лебедей-шипунов нашли в садовом товариществе «Станкостроитель». Четыре птицы пришли туда сами после того, как замерзло озеро Карабаново. Специалисты поймали их и передали в фонд «Спаси меня» Карена Даллакяна. У лебедей обнаружили дисплазию крайних фаланг крыльев — нарушение развития костных структур, затрудняющее полет. Они находятся под постоянным наблюдением ветеринаров.

На озере Песчаном в Увельском районе спасатели МЧС освободили изо льда еще одного лебедя. Птицу признали здоровой и выпустили в Южноуральское водохранилище, где есть незамерзающий участок воды.

В Минэкологии пояснили, что лебеди улетают одними из последних и хорошо переносят холод. Беспокоить их без причины не стоит — чаще всего они просто ждут подходящего момента для перелета. Помощь нужна только тем птицам, которые ранены или ослаблены.