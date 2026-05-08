На Южном Урале сотрудники ФСБ в канун Дня Победы почтили память героев

В регуправлении проходят торжественные мероприятия в честь 9 Мая

В канун Дня Победы в УФСБ России по Челябинской области проходят торжественные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию.

В эти предпраздничные дни вспоминаются страницы истории Челябинского Управления в суровые годы войны и люди, выполнившие достойно свой долг перед Родиной.

Южноуральцы принимали самое активное участие в приближении Победы. Более 800 имен вписаны золотыми буквами в историю нашего Управления, 120 тружеников тыла пополнили ряды нашей службы, около 100 из них — погибших на фронтах Великой Отечественной.





Коллективы управления, городских и районных отделов возлагают венки и цветы к вечному огню, памятникам героям Великой Отечественной войны, посещают могилы ушедших из жизни фронтовиков, чествуют их вдов, встречаются с учащимся подшефных учреждений, рассказывая им о героических судьбах сотрудников челябинских контрразведчиков.





Сегодня, 8 мая, в Управлении прошло торжественное собрание, на котором более 30 человек награждены ведомственными наградами.

«В День Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чьи жизни отняла Великая Отечественная война. Перед поколением победителей отважных, мудрых, искренне и беззаветно любящих свою Родину. Для нас память о защитниках Отечества священна, мы храним ее в наших сердцах. Отдельные слова благодарности ветеранам управления, которые передают лучшие традиции и опыт будущим поколениям», — произнес с трибуны начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.





Сотрудники УФСБ России по Челябинской области сердечно поздравляют с Днем Победы и считают своим долгом хранить светлую память, чтить славу и доблесть нашего народа, а также честно служить Отечеству.