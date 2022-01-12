На Южном Урале составили рейтинг активности поселков в интернете

Данные предоставлены по востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа в 2021 году

Ведущий российский провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» представила рейтинг самых активных деревень Челябинской области по востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа, установленных в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). По итогам 2021 года в топ-3 вошли три села в Агаповском, Варненском и Уйском районах.

Лидерами стали жители поселка Муравейник (Агаповский район) с численностью населения 285 жителей. Их совокупный трафик года составил около 17 ТБ. Показатель эквивалентен 4500 скачанным фильмам в HD-качестве или 1 700 000 аудиофайлам. На втором месте — поселок Правда Варненского района, жители которого насерфили почти 15,5 ТБ информации. На третьем — поселок Лесной (Уйский район) с годовым трафиком в 15 ТБ.

«В течение пяти лет мы установили публичные точки Wi-Fi-доступа в 258 населенных пунктах Южного Урала, бесплатный интернет появился у 90 тысяч жителей. В 2021 году Ростелеком начал реализацию второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Он предусматривает появление качественного мобильного интернета и сотовой связи стандарта 4G/LTE в малых населенных пунктах. Проект позволит южноуральцам отдаленных сел и деревень серфить информацию в Сети и пользоваться сотовым телефоном прямо у себя дома», — отметил технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

Напомним, в апреле 2021 года Минцифры России и Ростелеком подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.