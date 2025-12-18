На Южном Урале сократят сроки ожидания помощи для пациентов с болезнями сосудов и сердца

Очередь на диагностику и прием будет двигаться в два раза быстрее

С 2026 года в России вступят в силу новые, более жесткие стандарты скорости оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Изменения закреплены в Программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026—2028 годы, сообщает ТФОМС Челябинской области.

Сроки ожидания для кардиологических пациентов будут сокращены в два раза. Консультация врача-специалиста при подозрении на ССЗ должна будет состояться не позднее чем через 3 рабочих дня. На все необходимые инструментальные и лабораторные исследования отводится не более 7 рабочих дней. Столько же — 7 рабочих дней — установлено как максимальный срок госпитализации для оказания специализированной помощи после постановки предварительного диагноза.

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности и инвалидности, в том числе среди людей трудоспособного возраста. Сокращение сроков диагностики и лечения помогут спасти жизни людей.

Новые нормативы — часть системной работы в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»).