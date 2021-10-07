На Южном Урале сохраняется НМУ первой степени

В ближайшие сутки в Магнитогорске и Аше объявлен неблагоприятный метеорежим

В Челябинской области метеообстановка способствует накоплению выбросов в приземном слое атмосферы. В Челябинском гидрометцентре ведут наблюдение за движением воздушных масс. Специалисты провели практически почасовой прогноз действия режима НМУ по городам Южного Урала. Предупреждение об НМУ появилось еще с 5 октября.



Из-за скопления промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы в районах плотной жилой застройки промышленных городов специалисты гидрометеоцентра предупредили о НМУ первой степени.



В Магнитогорске и Аше действие продлится с 19:00 7 октября до 19:00 8 октября. Также на это время объявлен режим НМУ первой степени по отдельным предприятиям Челябинской области.



Автор: Степан Тимощук

