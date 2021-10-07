В Челябинской области метеообстановка способствует накоплению выбросов в приземном слое атмосферы. В Челябинском гидрометцентре ведут наблюдение за движением воздушных масс. Специалисты провели практически почасовой прогноз действия режима НМУ по городам Южного Урала. Предупреждение об НМУ появилось еще с 5 октября.
Из-за скопления промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы в районах плотной жилой застройки промышленных городов специалисты гидрометеоцентра предупредили о НМУ первой степени.
В Магнитогорске и Аше действие продлится с 19:00 7 октября до 19:00 8 октября. Также на это время объявлен режим НМУ первой степени по отдельным предприятиям Челябинской области.
Автор: Степан Тимощук
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города