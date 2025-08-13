На Южном Урале сохранится ненастная погода 14 августа

Для отдельных районов действует штормовое предупреждение

В четверг, 14 августа, погода в Челябинской области не изменится. Западно-сибирский циклон и циклон, уже вышедший на Южный Урал, взаимодействуя, обеспечат осадки, местами сильные, сообщили в Уральском Гидрометеоцентре. В температурном плане без существенных изменений — около +20 градусов и чуть ниже.

Ночная температура в Челябинске составит от +12 до +14°C. Днем воздух прогреется до +18...+20°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от +9 до +14°C. Утром возможен туман. Днем столбики термометров достигнут +17...+22°C. Облачно, кратковременные дожди. Местами пройдут ливни с грозами и градом. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. При грозах вероятно усиление до 18 метров в секунду.