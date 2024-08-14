На Южном Урале сохранится дождливая погода 15 августа

Местами может выпасть град

В четверг, 15 августа, Челябинская область по-прежнему будет находиться на периферии циклона. Погода от предыдущих дней отличаться практически не будет: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди и максимум +21 градус.

Показания термометров в Челябинске в ночные часы достигнут около +10°C, днем потеплеет до +18...+20 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью будет от +8 до +13°C. Местами пройдут кратковременные дожди, локально с грозами. В горах вероятен туман. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +16 до +21°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов сохранятся осадки в виде дождя. В отдельных районах прогремят грозы. Не исключается град. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.