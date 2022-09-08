«Наверняка у каждого есть раритетные технические устройства, которые пылятся на полках и чердаках, в гаражах или на дачах: старые фотоаппараты, компьютеры, дискеты, телефоны, модели самолетов, автомобилей, лодок, ракет… Пора подарить им вторую жизнь», — обращаются к землякам сотрудники центра.
Сбор вещей будет длиться до 25 декабря. Вместе с техникой жителей области просят приносить небольшие истории об этой вещи. За самые необычные обещают призы и подарки.
Прием вещей открыт в структурных подразделениях Регионального центра технического творчества:
— Челябинск: ул. Черкасская, 1а и ул. Орджоникидзе, 50;
— Южноуральск: ул. Советской Армии, 9а;
— Еманжелинск: ул. Матросова, 6;
— пос. Красногорский: улица Мира, 10;
— Куса: ул. Ленинградская, 15а;
— поселок Ишалино: железнодорожная станция, ул. Школьная, д. 28;
— Бреды: ул. Черемушки, 11;
— Чесма: улица Мельничная, 44.
Подробности по телефону +7-951-462-46-86.