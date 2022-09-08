На Южном Урале собирают раритетную технику для музея инженерного творчества

Первая выставка будет открыта уже к Новому году

Региональный центр технического творчества объявил сбор раритетных образцов техники. Лучшие будут выставлены в инженерном музее, который планируют открыть к Новому году. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба центра.

«Наверняка у каждого есть раритетные технические устройства, которые пылятся на полках и чердаках, в гаражах или на дачах: старые фотоаппараты, компьютеры, дискеты, телефоны, модели самолетов, автомобилей, лодок, ракет… Пора подарить им вторую жизнь»,

— обращаются к землякам сотрудники центра.

Сбор вещей будет длиться до 25 декабря. Вместе с техникой жителей области просят приносить небольшие истории об этой вещи. За самые необычные обещают призы и подарки.

Прием вещей открыт в структурных подразделениях Регионального центра технического творчества:

— Челябинск: ул. Черкасская, 1а и ул. Орджоникидзе, 50;

— Южноуральск: ул. Советской Армии, 9а;

— Еманжелинск: ул. Матросова, 6;

— пос. Красногорский: улица Мира, 10;

— Куса: ул. Ленинградская, 15а;

— поселок Ишалино: железнодорожная станция, ул. Школьная, д. 28;

— Бреды: ул. Черемушки, 11;

— Чесма: улица Мельничная, 44.

Подробности по телефону +7-951-462-46-86.