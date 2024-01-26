На Южном Урале снизилось число заключенных

В ГУФСИН России подвели итоги 2023 года

Челябинская область входит в первую пятерку регионов России по количеству колоний, тюрем, следственных изоляторов и других учреждений исполнения наказаний. При этом количество заключенных на Южном Урале снижается. Об этом со ссылкой на данные ГУФСИН России по Челябинской области сообщает омбудсмен Юлия Сударенко.

Лимит наполнения колоний и тюрем в Челябинской области составляет без малого 19 тысяч человек. Но, к примеру, в 2021 году в местных колониях и тюрьме сидели 14 379 человек, а в 2023 году — всего 11 770 человек. Однако для СИЗО тенденция другая: там количество заключенных хоть и немного, но все же год от года растет.

«Количество женщин, содержащихся в СИЗО, также увеличивается. При этом количество осужденных женщин остается примерно на том же уровне. Возросло на 24% и число иностранных граждан, отбывающих наказание в местной системе ГУФСИН», — отмечает Юлия Сударенко.

Сейчас, по данным ГУФСИН, 96% осужденных, имеющих исполнительные листы, привлечены к труду. 30 осужденных дистанционно получают высшее образование. За три последних года на 47% снизилось количество суицидов среди осужденных: в 2021 году было 15 случаев, а в 2023-м — 7.

На 12% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией, и на 4% уменьшилось количество больных активными формами туберкулеза.

Среди проблем, которые остаются актуальными для системы ГУФСИН Челябинской области, Юлия Сударенко назвала перелимит в следственных изоляторах, вопрос оказания медицинской, и прежде всего стоматологической, помощи, трудности в реализации права на труд в отдельных учреждениях и зачастую низкую оплату труда осужденных.