На Южном Урале снизилось число заболевших коронавирусом

Как правило, инфекция поражает взрослых южноуральцев

По данным Роспотребнадзора Челябинской области, на прошлой неделе на Южном Урале выявлено 1147 случаев коронавируса.

Подавляющее число заболевших — взрослые люди: они составляют 93% всех пациентов с ковидом.

Заболеваемость коронавирусом снизилась среди южноуральцев всех возрастов.

Тем не менее ведомство призывает южноуральцев проявлять осторожность: носить в общественных мечтах маски, мыть руки с мылом и избегать контактов с заболевшими.

При первых признаках заболеваниях лучше всего обращаться к врачу.