По данным Роспотребнадзора Челябинской области, на прошлой неделе на Южном Урале выявлено 1147 случаев коронавируса.
Подавляющее число заболевших — взрослые люди: они составляют 93% всех пациентов с ковидом.
Заболеваемость коронавирусом снизилась среди южноуральцев всех возрастов.
Тем не менее ведомство призывает южноуральцев проявлять осторожность: носить в общественных мечтах маски, мыть руки с мылом и избегать контактов с заболевшими.
При первых признаках заболеваниях лучше всего обращаться к врачу.