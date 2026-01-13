На Южном Урале снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 77% после праздников

При обследовании пациентов по‑прежнему чаще всего встречается гонконгский грипп и парагрипп

На Южном Урале зафиксировано резкое снижение числа случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, на второй неделе 2026 года (5–11 января) заболеваемость снизилась на 77% по сравнению с предыдущей неделей.

За это время зарегистрировано 35,6 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Основной причиной заболеваний остается циркуляция вирусов гриппа А H3N2 (так называемый гонконгский), парагриппа, а также аденовирусной и риновирусной инфекции. Единично выявляются грипп А (H1N1) и В.

Напоминаем, гонконгский грипп характеризуется острым началом с резким подъемом температуры до 39—40°C, сильным ознобом, головной и мышечной болью, сухим кашлем и выраженной слабостью. В текущем сезоне у пациентов также часто отмечаются «простреливающая» боль в ушах и покраснение глаз.

Для профилактики заражения Роспотребнадзор рекомендует использовать маски в местах скопления людей, тщательно мыть руки, избегать контактов с заболевшими и при первых симптомах обращаться к врачу.