На Южном Урале снимают проект «VK Места»

Съемочная группа исследует туристические маршруты региона

Популярные блогеры Янгер, Аля и Эмиль снимают фильм про туристические маршруты Челябинской области. Пользователи «ВКонтакте» смогут увидеть удивительные природные локации и исторические маршруты Южного Урала в проекте «VK Места».

«Челябинская область стала одним из первых регионов летнего сезона экспедиций проекта „VK Места“. Мы хотим разрушить стереотип о крае заводов, поэтому в маршрут путешествия вошли не только точки промышленного туризма. Челябинская область — это регион с неповторимой природой, озерами, густыми лесами и южной цепью Уральских гор. В имиджевом ролике край предстанет для туристов как регион с разнообразными маршрутами, на который точно стоит обратить внимание, планируя путешествие по России», — говорит директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

Знакомство с регионом началось с посещения Челябинского завода LD PRIDE. Участники медиаэкспедиции изучили цеха и производственные процессы, прошли уникальные мастер-классы и поговорили с сотрудниками предприятия о развитии комплекса. После съемочная группа отправилась в Исторический музей Южного Урала. Здесь им удалось увидеть Челябинский метеорит — небесное тело, упавшее на земную поверхность в 2013 году.

Далее съемочная группа заглянет в музей «Мотоэпоха», чтобы прокатиться на ретромотоциклах. Посетит ГЭС «Пороги». Побывает в реабилитационном центре «Сохатка», где познакомится с лосями, пострадавшими от рук браконьеров.

Также Челябинская область удивит участников медиаэкспедиции экстремальными развлечениями на Айских притесах и необычным производством ножей и клинковых изделий на оружейной фабрике «АиР». Съемочная группа посетит загородный клуб «Острова Ершовы», расположенный у живописного озера Сунгуль. А завершится экспедиция поездкой к озеру Тургояк и острову Веры, где сохранились древнейшие мегалиты.

Провести съемки блогерам помогает региональный «Центр проектного развития».

«Сегодня к нам приезжают молодые люди со всей страны для катания на лыжах и сноуборде, для занятий велоспортом в Слюдоруднике, хайкингом в национальных парках и дайвингом на озерах. Кроме этого у нас очень интересное индустриальное и культурное наследие, в регионе проходит большое количество фестивалей и спортивных соревнований мирового уровня. Все это делает Челябинскую область привлекательным местом для молодежи, которая не только приезжает к нам отдохнуть, но и рассматривает возможность релокации на Южный Урал», — отмечает генеральный директор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.

Проект „VK Места“ реализуется при поддержке Института развития интернета. До конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о разных регионах России.