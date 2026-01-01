На Южном Урале семья с детьми застряла ночью в лесу в автомобиле

Семейство ехало встречать Новый год в Башкортостан

Семья из Челябинска отправилась встречать Новый год в Республику Башкортостан, но провела праздничную ночь в лесу из-за застрявшего автомобиля. Вытащить машину из ледовой ловушки помогли полицейские Катав-Ивановского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Путешественники (муж с женой, их 11-летний сын и 14-летний племянник) выехали из Челябинска, следуя маршруту GPS-навигатора по второстепенным дорогам. В лесной местности их автомобиль «Джили» наехал на заснеженную речку и прочно увяз. Попытки выбраться своими силами не увенчались успехом, а телефонная связь в этой зоне отсутствовала.

Тревогу забили родственники в Челябинске, которые не могли дозвониться до семьи. Информация о пропавших была передана всем экипажам ДПС на федеральной трассе и дорогах в Башкортостан. К поискам подключились сотрудники Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району. Полицейские на снегоходах обследовали лес, а наряды ДПС патрулировали возможные маршруты.

Семью обнаружили утром в поселке Лемеза, в 30 км от Катав-Ивановска. Ночь они провели в машине, а с рассветом пешком отправились искать помощь и вышли к турбазе, где их приютили. Позже полицейские с помощью троса и служебного УАЗа вызволили автомобиль из ледяной ловушки. После этого семья отправилась обратно в Челябинск.

