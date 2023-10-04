На Южном Урале семьи военнослужащих по призыву получают пособия от государства

Выплаты положены детям и беременным женам

В 2023 году пособия от государства получают 557 южноуральских семей, в которых отцы проходят военную службу по призыву, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Пособие предоставляется в фиксированном размере и автоматически индексируется один раз в год. Величина единовременного пособия беременной жене военнослужащего в 2023 году составляет:

• 47 162,49 рубля — в Озерске и Снежинске;

• 43 534,61 рубля — в Трехгорном;

• 41 720,67 рубля — для остальных городов и районов Челябинской области.

Пособие положено женщинам со сроком беременности не меньше 180 дней, мужья которых служат в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения. Доход семьи значения не имеет.

Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего составляет:

• 20 212,50 рубля — в Озерске и Снежинске;

• 18 657,69 рубля — в Трехгорном;

• 17 880,28 рубля — для остальных городов и районов Челябинской области.

Получать это пособие могут мама или опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ребенком, например бабушка или дедушка ребенка. Доход семьи значения не имеет.

Подать заявление на пособие можно через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или же в МФЦ.

Семьи с низким доходом могут оформить единое пособие на детей.