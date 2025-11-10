На Южном Урале с 11 по 16 ноября холод и гололед сменятся аномальным теплом

Неделя принесет жителям Челябинской области резкие погодные контрасты

В Челябинской области с 10 по 16 ноября погода будет меняться почти каждый день. Синоптики Челябинского ЦГМС сообщают, что в начале недели регион окажется под влиянием ненастья, в середине установятся морозы, а в конце ожидается резкое потепление.

Понедельник и вторник, 10 и 11 ноября, будут отмечены влиянием северного циклона, который принесет в большинство районов области осадки с гололедными явлениями.

К середине недели, в среду и четверг, осадки временно прекратятся из-за прихода области высокого давления. Однако вместе с антициклоном на Южный Урал поступит арктический холод. Ночи станут еще холоднее. И дневные температуры не будут сильно отличаться от ночных.

С пятницы по воскресенье, с 14 по 16 ноября, погодные условия вновь ухудшатся. Очередной атмосферный вихрь принесет осадки в северную половину региона. Благодаря влиянию высотного гребня тепла на юге фаза осадков быстро сменится от мокрого снега к дождю. Температура воздуха значительно повысится, превысив климатическую норму на 6—8 градусов. В этот период также вероятны порывы ветра скоростью 15—18 метров в секунду.