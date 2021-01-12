Разработкой и патентом специального биоразлагаемого материала для упаковок пищевых продуктов занимались ученые и аспиранты Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из Индии. Производиться этот уникальный материал будет из вторичных продуктов переработки зерна с использованием ультразвука.
Коллектив ученых ЮУрГУ несколько лет занимается разработкой принципиально новых биоматериалов. Молодые ученые Арам Цатуров, Артем Малинин, Наталья Науменко, Удей Багале (ученый из Индии, работающий в университете по программе Постдоков) под руководством доктора технических наук, профессора Ирины Потороко работают над получением нового биоразлагаемого композиционного материала на основе растительных биополимеров.
«На сегодняшний день наблюдается устойчивая положительная динамика прироста объемов твердых коммунальных отходов за счет увеличения количества используемых упаковочных материалов в коммунальном секторе. На долю изделий из пластмасс приходится около 40% бытового мусора. Подсчитано, что среднее время использования пакета составляет около 20 минут, а длительность его разложения больше 100 лет. Решение этой проблемы может быть достигнуто путем создания биоразлагаемого материала на основе композиции растительных полисахаридов разных видов, которые могли бы в окружающей среде разлагаться в короткие сроки на безопасные для природы вещества», — говорит доктор технических наук, профессор Ирина Потороко.
Ученые подобрали оптимальный компонентный состав растительных биополимеров и их соотношение для получения пленочного материала. Для обработки композиционного раствора предложили модифицировать традиционную технологию за счет применения дополнительной обработки ультразвуком. Полученные материалы имеют однородную структуру, обладают повышенной эластичностью и гарантированной биоразлагаемостью, не создавая дополнительной нагрузки на окружающую среду после утилизации. Если технология будет успешно испытана в промышленных условиях, ученые не исключают внедрение ее в производство.
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