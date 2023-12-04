На Южном Урале растет число многодетных семей

Сейчас по области их больше 40 тысяч

За последние пять лет в Челябинской области число многодетных семей выросло на 22%, сейчас их более 40 тысяч. Такой статистикой в личном телеграм-канале делится первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Для меня ответственные многодетные родители — это герои. Да, их статус позволяет получать различные виды соцпомощи и льготы. Но поставить на ноги и воспитать каждого ребенка — огромный труд, достойный уважения», — замечает политик.

В 2023 году 17 семей из Челябинской области получили знак отличия «Материнская слава», а знак «Семейная доблесть» — еще 5 семей. Семья Козловых из Красноармейского района стала одним из победителей всероссийского конкурса.

2024 год объявлен в России Годом семьи. Ирина Гехт полагает, что это позволит привлечь больше внимания к проблемам семей и внедрить в практику полезные инициативы.