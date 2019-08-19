На Южном Урале рассказали подробности падения малыша

Об этом сообщили в следственном отделе по городу Коркино.

В Челябинской области двухлетний малыш, выпавший из окна пятого этажа, в этот момент находился с бабушкой. Как сообщил Александр Тодоров, и. о. руководителя следственного отдела СК по Коркино, ребенок встал на табуретку, и облокотился на москитную сетку, в результате, та не выдержала и малыш выпал. В настоящий момент ребенок находится в коме.

Напомним, что этот случай далеко не единственный. В период с мая по июль 2019 года в СК по Челябинской области зарегистрировано восемь похожих инцидентов. Одной из причин считают, нахождение детей без внимания взрослых. Теперь в России планируют разработать закон, который позволит обезопасить детей от падения из окон.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил дарить родителям каждого новорожденного набор для установки ограничителей на окна. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова также поддержала идею о разработке закона, пообещав направить соответствующее обращение в Госдуму и Совет Федерации.