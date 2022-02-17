На Южном Урале расширят круг лиц, которым положена компенсация на покупку газового оборудования

В существующий перечень включат еще две категории граждан

Комитет по социальной политике Заксобрания области поддержал инициативу губернатора региона и рекомендует расширить перечень льготников, которые могут получить компенсацию на приобретение и установку внутридомового оборудования, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

Круг лиц, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, предлагают расширить за счет:

— инвалидов I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющихся собственниками жилых помещений;

— совместно проживающих граждан, являющихся получателями пенсии и достигших возраста 65 лет, которые (один из которых) являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений.

«В Челябинской области уже действуют меры социальной поддержки при установке газового оборудования для одиноко проживающих пенсионеров, малообеспеченных многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. После того как поправки в закон будут приняты, нужно организовать разъяснительную работу среди южноуральцев», — обратился к коллегам председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев.

Поправки к уже существующему закону рассмотрят на ближайшем заседании Заксобрания 24 февраля.