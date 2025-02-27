На Южном Урале расширен перечень граждан для получения соцуслуги на дому

Теперь в нем — следователи, работавшие в Донбасе, и новые контрактники СВО

Депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу главы региона Алексея Текслера и расширили перечень граждан, которые имеют право получать социальные услуги на дому. Необходимые поправки в законы Челябинской области приняты на последнем заседании парламента в четверг, 27 февраля.

Теперь к числу льготников относятся также сотрудники Следственного комитета РФ, исполняющие или исполнявшие служебные обязанности на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также члены их семей.

Кроме того, таким правом смогут воспользоваться южноуральцы, которые заключили контракт с Минобороны РФ в 2025 году.

«Если ранее это были граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года для прохождения военной службы, то теперь срок заключения военнослужащими контракта продляется до конца 2025 года», — прокомментировала первый заместитель Министра Ирина Скалунова.

Напомним также, что на южноуральцев, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ (Федеральной службой войск национальной гвардии РФ) либо поступят в добровольческие формирования в срок до 31 декабря 2025 года, распространили право на получение единовременных выплат, в том числе выплаты на установку внутридомового газового оборудования.