На Южном Урале работает система поддержки ветеранов спецоперации

Бойцы получают помощь и могут адаптироваться к мирной жизни

В Челябинской области работает система поддержки ветеранов спецоперации. Глава региона Алексей Текслер инициировал создание Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Кроме того, интегрироваться в мирную жизнь ветераны могут с помощью программы «Герои Южного Урала».

«Программа „Герои Южного Урала“ — уникальный проект, который нацелен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО. Благодаря этому область сформирует команду управленцев-патриотов, чья преданность Родине доказана делом, а в будущем будет способствовать динамичному развитию региона», — подчеркнул глава Карабашского городского округа Павел Титов.

Знания они получают не только теоретические, но и практические. Например, глава Нагайбакского района Егор Тимофеев поделился с участниками программы реальными кейсами.