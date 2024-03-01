На Южном Урале пройдут тотальные проверки по выявлению пьяных водителей

Медосвидетельствование проведут сразу на месте

В Челябинской области усилят работу по выявлению и исключению из транспортного потока потенциальных убийц — водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки в предстоящий уик‑энд.

В случае наличия визуальных признаков опьянения медосвидетельствование будут проводить прямо на месте — специально для этого к экипажам ДПС присоединится передвижной пункт Минздрава. Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрена административная ответственность: лишение прав на 1,5—2 года и штраф 30 тысяч рублей. Пойманным повторно грозит уголовная ответственность и до трех лет лишения свободы.

Граждан, узнавших о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, просят незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть отдела полиции Госавтоинспекции по месту выявления или по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112.

«Возможно, ваша активная гражданская позиция поможет спасти чью-то жизнь»,— говорят в ГИБДД.