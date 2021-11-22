На Южном Урале пройдут снег и метели

Синоптики предупреждают о гололедице и сильном ветре

Во вторник, 23 ноября, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег, в отдельных районах метели. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −6, −11°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах умеренный. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске во вторник осадков не ожидается. Погода будет облачной с прояснением. В ночные часы столбики термометров покажут −6, −8°C, днем потеплеет до −2, −4°C. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что при сильном ветре и снеге не следует отправляться в дальние поездки на личном автомобиле. Если отменить поездку невозможно, то следует быть готовым к вождению в экстремальных погодных условиях.