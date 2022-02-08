На Южном Урале пройдет небольшой снег

Синоптики прогнозируют перепад температур

Сегодня, 8 февраля, в Челябинской области пройдет небольшой снег. Утром температура воздуха будет морозной, днем в регионе значительно потеплеет, обещают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около −21°C, на севере области будет холоднее — до −26°C, на юге прогнозируют потепление до −16°C. Днем столбики термометров поднимутся до −5, −10°C, на севере будет прохладнее — до −13°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также пройдет небольшой снег. Утром ртутные столбики покажут около −21°C, днем воздух прогреется до −8, −10°C. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.