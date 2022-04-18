На Южном Урале пройдет марафон «Za Россию» с участием рок-звезд

Музыканты группы «7Б» и создатель коллектива «Ва-БанкЪ» Александр Скляр выступят 24 и 29 апреля

В Челябинской области пройдет музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». Концерт в поддержку спецоперации на Украине 24 апреля пройдет в Магнитогорске, а 29 апреля — в Челябинске. Организаторы сообщают, что перед земляками выступит создатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, а также музыканты рок-группы «7Б».

В Магнитогорске концертное действо пройдет за «Ареной- Металлург». А в Челябинске мероприятие начнется в стенах Южно-Уральского государственного аграрного университета и продолжится на главной площади города — площади Революции.

Жителей и гостей двух самых больших городов Южного Урала в рамках марафона ждут выступление спикеров российского общества «Знание», лекции, социальные ролики и вечерний трехчасовой концерт. Перед земляками выступит автор песен, создатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, а также музыканты рок-группы «7Б». Они подарят южноуральцам свои самые известные хиты и ответят на их вопросы — волонтеры будут собирать записки от зрителей и передавать их исполнителям.