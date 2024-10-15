На Южном Урале пройдет фестиваль национальных культур «Синегорье»

Он продлится с 31 октября по 4 ноября

Международный фестиваль национальных культур «Синегорье» пройдет в Челябинской области уже 14-й раз. Он продлится пять дней, с 31 октября по 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Фестиваль «Синегорье» проводится с 2005 года, он стал символом культурного богатства региона. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Алексея Текслера.





Откроется фестиваль 31 октября концертом Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка». Вечер начнется в 19:00 в Концертном зале имени Сергея Прокофьева.

В этом же концертном зале 1 ноября в 19:00 выступит Русский академический оркестр Новосибирской государственной филармонии.

На следующий день, 2 ноября, для ребят детской студии «Урал» пройдет уникальный мастер-класс от артистов из Махачкалы. Дети смогут окунуться в мир танца и научиться основным движениям национального танца — лезгинки.

В этот же день в Детской филармонии состоится мастер-класс от государственного учреждения «Центр культуры „Витебск“ (Беларусь)», в котором смогут принять участие все желающие. А в 19:00 этот же ансамбль даст концерт на сцене Детской филармонии региона.

Еще 2 ноября состоится концерт Губернаторского национального ансамбля танца «Сыра’сэв» (г. Салехард) и Государственного академического ансамбля танца «Урал», который пройдет на сцене зала имени Сергея Прокофьева. Начало в 19:00.





Государственный театр танца «Казаки России» выступит на сцене зала Прокофьева 3 ноября в 18:00.

«В этом году коллектив также выступит на традиционном праздничном гала-концерте 4 ноября в Театре оперы и балета имени Глинки. В концерте также примут участие артисты из Липецка, Екатеринбурга, Махачкалы и Салехарда. Начало в 18:00. Завершающий фестивальный вечер обещает быть настоящим праздником танца, объединяя культуры разных народов», — сообщили в ведомстве.

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