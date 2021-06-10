На Южном Урале пройдет благотворительный автопробег в помощь больному мальчику

Поездку от Челябинска до села Большой Куяш организует фонд «Родная»

19 июня на Южном Урале стартует автопробег, посвященный помощи маленькому инвалиду. В честь своего десятилетия областной благотворительный фонд «Родная» запускает акцию «Пусть Ваня Ионкин увидит лето», сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

По данным пресс-службы, главная цель пробега — собрать средства на новую инвалидную коляску для восьмилетнего мальчика.

«Чтобы выйти на улицу, Ване Ионкину нужна инвалидная коляска. Так случилось, что прежнее средство передвижения вышло из строя. В наших силах подарить мальчику лето с прогулками и возможностью общаться с друзьями. С рождения Ване поставили целый ряд тяжелых диагнозов. Каждый день целеустремленный ребенок учится их побеждать. Мы призываем всех неравнодушных откликнуться. Все средства, собранные благодаря автопробегу, будут направлены на помощь Ване», — цитируют в мэрии координатора проектов фонда «Родная» Елену Бочинскую.

Автопробег запланирован на 19 июня. Участники стартуют в Челябинске, сформируют автоколонну в поселке Красное Поле и направятся в Большой Куяш. Ожидаются посещение памятника архитектуры, флешмоб, посадка деревьев и мастер-классы.