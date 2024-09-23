На Южном Урале проверяют репродуктивное здоровье женщин младше 49 лет

Специальное обследование проводится в рамках диспансеризации

Жительницы Челябинской области от 18 до 49 лет могут проверить свое репродуктивное здоровье в рамках программы диспансеризации, напоминает Минздрав региона.

Диагностика проводится в два этапа.

На первом женщину осматривает акушер-гинеколог, а также берутся мазки на анализ. У молодых женщин — от 18 до 29 лет — не только оценивают микрофлору, но и берут анализ на наличие половых инфекций.

Второй этап проводится при наличии показаний. Женщине могут предложить УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также анализы на наличие половых инфекций.

Репродуктивное здоровье также могут проверить пациенты-мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. На первом этапе мужчин осматривает уролог или хирург, а на втором делают спермограмму, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, а также берут анализ на половые инфекции.

Скрининг репродуктивного здоровья во время диспансеризации проводят с 2024 года. Нововведение связано с тем, что в России растет число бесплодных пар. А зачать пары зачастую не могут из-за того, что один или оба партнера имеют какое-то заболевание или откладывают беременность на поздний период.