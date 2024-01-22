На Южном Урале проверят качество образования в 7‑х классах

Школьники должны разработать и защитить индивидуальный проект

На этой неделе в школах Южного Урала началась диагностика уровня индивидуальных достижений учащихся 7‑х классов. Контрольное измерение растянется до 15 марта, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Семиклассники должны выполнить индивидуальный проект в области математической, естественнонаучной, читательской или финансовой грамотности, продемонстрировать глобальные компетенции или креативное мышление.

«Анализ результатов позволит оценить эффективность деятельности общеобразовательной организации в части сформированности метапредметных результатов освоения образовательной программы», — отмечают в пресс-службе.

В этом году учащимся предоставлена возможность выбора одной из 54 тем. Вместе с наставником ученик может определиться с типом проекта: информационно-познавательный, творческий, социальный или исследовательский.