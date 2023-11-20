Семейный психолог Татьяна Помрясина провела психологический тренинг для жен бойцов СВО, сообщает организатор мероприятия — Комитет семей воинов Отечества Челябинской области.
«Сейчас очень важно поддерживать жен участников СВО — хранительниц очага», — говорит руководитель комитета Надежда Солдатенкова.
Участницы тренинга смогли отвлечься от переживаний, занялись арт-терапией.
Напомним, Комитет семей воинов Отечества работает во многих муниципальных образованиях Челябинской области, проводит мероприятия для членов семей участников СВО и помогает им решать возникающие проблемы.