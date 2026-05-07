На Южном Урале провели более 100 экоуроков

В них участвовали ребята из разных муниципалитетов региона

В Челябинской области провели более 100 открытых уроков об экологии для школьников. Презентации и ролики проекта «Эколаб» показали ребятам из Челябинска, Магнитогорска, Пласта, Верхнего Уфалея, Сатки, Миасса, Миньяра, Каслей, Златоуста, Кыштыма, Троицка, Коркино и других муниципалитетов региона.

На этих занятиях ребята узнают о том, как заботиться об экологии, почему важно сохранять чистоту воздуха, а также узнают о мероприятиях, которые организовывают в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Экопросвещение по праву становится одним из важнейших направлений информационной повестки и образовательным компонентом в школах, детских садах, библиотеках, организациях допобразования, СПО и вузах. Любовь к природе, бережное отношение к ней надо прививать с самого раннего возраста. И безусловно, роль педагога здесь трудно переоценить. Грамотно проведенный экоурок может не только заложить основу повседневных экопривычек, но и повлиять на выбор будущей профессии эколога», — отметил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Министр поблагодарил педагогов за участие в этой инициативе. Челябинская область лидирует по количеству проведенных подобных занятий. В регионе их провели 103 штуки, всего в России — более 700.