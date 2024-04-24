На Южном Урале проходит гражданский форум «Челябинск многонациональный»

Его участники обсуждают значение дружбы между народами и представителями разных конфессий

В областном центре 24 апреля проходит традиционный гражданский форум «Челябинск многонациональный». Более чем за 15 лет своего существования он заслужил статус авторитетной дискуссионной площадки по вопросам национального и межконфессионального единства.

Одной из первых гостей приветствовала глава Челябинска Наталья Котова. Она заметила, что в Челябинске в мире и согласии проживают люди 130 национальностей: город был и остается общим домом для представителей разных национальностей и конфессий.

«Сегодня в условиях непростой международной ситуации нам как никогда важно быть вместе: понимать и уважать друг друга, ценить каждого жителя нашей огромной страны», — заявила Наталья Котова.

В этом году среди участников форума как никогда много студентов. Организаторы не скрывают, что хотят привить им гордость за родной край и сделать так, чтобы нынешняя молодежь не стремилась покидать свой регион и развивала свою малую родину.

Начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов призвал молодых ориентироваться на опыт предков. Южный Урал показал миру удивительные образцы мужества и творческого вдохновения. Например, советский ученый Игорь Курчатов создал ядерный щит страны. А оренбургские казаки, башкиры и нагайбаки дошли до Парижа, отражая атаку Наполеона. А священномученик Петр Крутицкий проявил удивительную духовную стойкость в вопросах веры.

«Все они являются воплощением традиционных российских ценностей. Когда мы видим таких уникальных героев, мы видим, что это люди абсолютно разных национальностей. Единство народов на Южном Урале является главной и важнейшей ценностью нашего города и Челябинской области», — заметил Дмитрий Семенов.

Он призвал молодых участников форума активно пользоваться поддержкой властей: субсидиями главы города, грантами губернатора, чтобы воплощать в жизнь собственные проекты. Искать идеи и единомышленников прямо на форуме посоветовал молодым и ректор ЧелГУ, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Сергей Таскаев.

«Гражданский форум — это место, где слышен голос каждого, где реально работают социальные лифты. Я призываю вас проявить максимальную активность. На форуме мы видим реальные инвестиции в наш регион и внимание государства. Это то место, где мы чувствуем гордость за нашу малую и большую родину», — обратился к студентам и школьникам Сергей Таскаев.

Мир на Южном Урале нельзя представить без дружбы разных конфессий. Об этом на форуме говорили представители православия и ислама.

«Только сообща мы сможем способствовать развитию положительного вектора и противостоять негативным процессам. Взаимопонимание и взаимоуважение людей разных национальностей и разных конфессий — залог успеха в наших делах и начинаниях», — поддержал других спикеров форума имам Сулейман Ильясов.

Именно вера, по словам священников, помогает сегодня сохранить традиционные российские, в том числе семейные, ценности. И поэтому значимость духовной жизни возрастает даже для атеистов.

«Мы находимся в очень редкой исторической ситуации, когда от воли и слова, от дела людей, объединенных одной идеей на благо своего Отечества, зависит практически все. И все поставлено сегодня на карту. Поэтому церковь продолжает поддерживать традиционные российские ценности», — говорит секретарь Челябинской епархии Русской православной церкви доктор исторических наук отец Игорь Шестаков.

Для разговора с молодежью на форум приехали автор популярного телеграм-канала «Дорогая Хурма» блогер Лариса Ржондовская и ведущий корреспондент RT на русском, автор проекта Pasha Today Павел Кухаркин. Они говорили о важности семьи и о будущем.