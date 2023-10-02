На Южном Урале проходит Большая учительская неделя

Регион чествует лучших педагогов Челябинской области

На Южном Урале стартовала Большая учительская неделя. Она станет главным событием Года педагога и наставника, объявленного президентом РФ. Педагоги Челябинской области примут активное участие во всероссийских и региональных мероприятиях, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Старт Большой учительской недели — 2 октября в Туле. Здесь состоится церемония награждения победителей конкурса «Мастер года». В конкурсе принимает участие представитель Челябинской области Наталья Соболева, преподаватель Первомайского техникума промышленности строительных материалов.

В Челябинской области в рамках праздника 3 октября состоится интеллектуальный квиз для студентов профессиональных образовательных организаций.

60 педагогов из Челябинской области примут участие в Форуме классных руководителей, который также пройдет в Москве с 3 по 7 октября.

Непосредственно в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце состоятся праздничный концерт и торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов 2023 года: учитель года России получит «Большого хрустального пеликана», директору года России вручат «Хрустальный кристалл», а воспитателю года России — «Хрустальную жемчужину». Также вручат награды победителям конкурсов «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года», «Сердце отдаю детям», «Первый учитель».

Напомним, что в конкурсе «Первый учитель» принимает участие учитель начальных классов школы № 10 Златоуста Челябинской области Елена Другова.

В профессиональных состязаниях среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» победителем в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» стала педагог дома детской культуры «Ровесник» Челябинска Оксана Жирякова.

На Южном Урале в День учителя, 5 октября, вручат премии губернатора 50 лучшим работникам образования. Еще десять педагогов получат благодарственные письма губернатора — это финалисты областного конкурса «Лидер в образовании».

А 6 октября в большом зале заседаний Законодательного собрания Челябинской области состоится вручение премий работникам системы образования. Эта ежегодная церемония стала традицией. Данные поощрения учреждены законодательным органом области и вручаются с 2003 года.