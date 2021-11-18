На Южном Урале прогнозируют ухудшение погоды

Синоптики обещают похолодание, туманы и изморозь

Сегодня днем, 18 ноября, в Челябинской области похолодает до −16°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают, однако утром возможны туманы и изморозь.



Этим утром в регионе столбики термометров опустятся до −16°C. Днем температура воздуха составит −7, −12°C, в низинах ожидается похолодание до −16°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туманы, изморозь. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около −19°C, днем потеплеет до −9, −11°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.