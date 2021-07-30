На Южном Урале прогнозируют тридцатиградусную жару

Но пока только на юге региона

Жаркая погода постепенно возвращается в Челябинскую область. Сегодня, 30 июля, на юге региона столбики термометров поднимутся до +30°C. В других районах будет чуть прохладнее, а также пройдут дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +21, +23°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В регионе днем обещают осадки в виде небольшого, местами умеренного дождя. В дневные часы воздух прогреется до +20, +25°C. На юге будет теплее — до +30°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13—18 метров в секунду.

В предстоящие выходные тридцатиградусную жару синоптики обещают и в Челябинске. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.