На Южном Урале прогнозируют теплую, но снежную погоду

В некоторых районах пройдут метели

В пятницу, 26 ноября, в Челябинской области потеплеет до −1°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег, метели и порывистый ветер.

В ночь на пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, метели, на дорогах гололедица. Столбики термометров покажут −10, −15°C, в низинах обещают понижение температуры до −19°C. Днем воздух прогреется до −1, −6°C. Облачно с прояснениями, местами снег, метели, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы прогнозируют −11, −13°C, днем потеплеет до −3, −5°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.