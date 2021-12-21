На Южном Урале прогнозируют снегопады и гололед

Температура воздуха в регионе будет теплой

В среду, 22 декабря, непогода продолжит бушевать в Челябинской области. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег, порывистый ветер и гололедицу.

В среду ночью в регионе столбики термометров покажут −1, −6°C, на севере области похолодает до −11°C. Днем температура воздуха составит −5, 0°C, в горах ожидается понижение температуры до −10°C. Облачная погода, небольшой снег, в восточной части региона осадки будут умеренными. На дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на провода. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы обещают −2, −4°C, днем потеплеет до −1, −3°C. Облачная погода, небольшой снег. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.