На Южном Урале прогнозируют слабый ветер и небольшой снег

В отдельных районах региона потеплеет до −5 градусов

В среду, 9 февраля, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. Днем в регионе потеплеет до −5°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду температура воздуха составит −15, −20°C, при прояснении похолодает до −25°C. Облачно с прояснением, небольшой снег, на западе осадки будут умеренными. Днем столбики термометров покажут −5, −10°C, в низинах будет прохладнее — до −15°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров достигнут −18, −20°C, днем воздух прогреется до −6, −8°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.