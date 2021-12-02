На Южном Урале прогнозируют сильную гололедицу

Погода в регионе будет теплой, но ветреной

В пятницу, 3 декабря, в Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются порывистый ветер и сильная гололедица.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −2, −7°C, днем столбики термометров покажут до −4, +1°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, на крайнем западе осадки будут умеренными. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу прогнозируют облачную погоду без осадков. Ночью температура воздуха составит −5, −7°C, днем потеплеет до 0, −2°C. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Выходные в Челябинской области также будут теплыми, а в начале следующей недели прогнозируют резкое похолодание. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.