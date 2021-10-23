Южноуральцев предупредили о штормовом ветре в выходные

При этом в Челябинской области значительно потеплеет

В эти выходные, 23 и 24 октября, в Челябинской области ожидается потепление до +14°C, ночью также будут плюсовые температуры. Однако южноуральцам обещают пасмурную погоду, дожди и штормовой ветер до 20 метров в секунду.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня днем воздух прогреется до +9, +14°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до +3, +8, днем воздух прогреется до +8, +13°C. Облачно с прояснением, небольшие дожди, в отдельных районах до умеренных. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до +11, +13°C. Ветер юго-западный, западный от 8 до 13 метров в секунду.

В воскресенье днем возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3, +5°C, днем потеплеет до +9, +11°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Кстати, накануне в Москве бушевала непогода. Порывы ветра местами достигали более 20 метров в секунду и буквально сносили на своем пути все, что не было закреплено. Поэтому южноуральцам следует быть внимательнее и осторожнее.

