На Южном Урале прогнозируют понижение температуры и снег с дождем

В некоторых районах Челябинской области столбики термометров днем покажут всего +4°C

Сегодня, 24 октября, в Челябинской области заметно похолодает. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют понижение температуры до +4°C. Также местами пройдут дожди с мокрым снегом.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около +4°C, днем воздух прогреется до +4, +9°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит +2°C, днем потеплеет, но незначительно — до +5, +7°C. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами дождь с мокрым снегом.