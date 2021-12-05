На Южном Урале прогнозируют похолодание и гололедицу

Местами пройдет небольшой снег

В понедельник, 6 декабря, в Челябинской области резко похолодает. Днем столбики термометров покажут до −8°C. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам небольшой снег и порывистый ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −3, −8°C, при прояснении похолодает до −11°C. Днем воздух почти не прогреется — температура составит 0, −5°C, в горах до −8°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник также обещают облачную погоду и небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −5, −7°C, днем ртутные столбики покажут −1, −3°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

Середина недели в регионе будет холодной. Ночью синоптики прогнозируют понижение температуры до −20°C, дневные температуры будут ниже −10°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.